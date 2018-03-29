Сумские баскетболисты стали лучшими на Слобожанщине 12 мая состоялась дополнительная решающая игра за первое место в Дивизионе «Слобожанщина» Студенческой баскетбольной лиги Украины

На паркете 3-го корпуса СумГУ встречались хозяева площадки «СумГУ» и НТУ «Харьковский политехнический институт».

Несмотря на статус хозяина площадки и действующего чемпиона дивизиона, баскетболистам СумГУ достаточно долгое время не удавалось оторваться от соперника. Первая четверть прошла в абсолютно равной борьбе и завершилась бы при минимальной разнице, но введенный за пол секунды до сирены мяч Игорь Стародуб отправил в корзину из-за дуги - 22:17. Всю вторую четверть так же шла бескомпромиссная борьба, в итоге команды ушли на перерыв при счете 46:40. В течение третьей четверти сумчане еще больше оторвались в счете, обеспечив комфортное преимущество в 12 очков перед заключительной десятиминуткой 67:55. Однако харьковская студенческая команда не зря считается одной из сильнейших в Украине. За первые полторы минуты последней четверти гости вернули интригу во встрече, сделав рывок 0:8. Взятый сумчанами тайм-аут вернул игру в спокойное русло. Понимая, что время истекает, харьковские политехники навязали прессинг по всей площадке, однако хозяев было уже не остановить. Две подряд атаки в быстром отрыве, а также результативный бросок после эффектного отбора в центре поля от Стародуба; попадание из-под кольца Павла Рязанцева и точные дальние броски от Романа Новикова и Алексея Татарко окончательно похоронили все надежды гостей на победу. Результат игры - 90:72 (22:17; 24:23; 21:15; 23:17). Лучшие у нас: Новиков - 29, Стародуб – 29, Татарко – 13, Игнатченко – 11.

Таким образом, второй год подряд чемпионом дивизиона «Слобожанщина» стал Сумской государственный университет. MVP дивизиона снова стал Роман Новиков, лучшим снайпером - Игорь Стародуб, лучшим нападающим - Виталий Игнатченко. Вместе с серебряными медалями дивизиона персональные награды достались харьковчанам Герману Биканову (лучший защитник) и Виктору Колотилову (лучший центровой).

По итогам игр дивизиона сформировались пары плей-офф. НТУ «ХПИ» в 1/8 СБЛУ встретится со студентами Черкасского национального университета.

Баскетболисты СумГУ практически без времени на отдых отправились в Кропивницкий, чтобы встретиться с командой Центрально государственного педагогического университета им. Винниченко. Игры пройдут уже сегодня и завтра.