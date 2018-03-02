Сумские теннисистки выиграли Суперлигу Второй год подряд лучшей командой Украины становится «СумДУ-Грация».

Заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиге, который проходил 10-13 мая в Чернигове.

Сумские теннисистки в этом туре одержали 7 побед и впервые за сезон дважды проиграли в ничего не значащих матчах. В итоге с 70 очками они завершили сезон на первом месте. Второй стала команда «ДЮСШ-1 СК «ЛИРС»-ЛЕО «Керамика» из Львова, третьей – «Гурман» - ДЮСШ № 3 из Киева.