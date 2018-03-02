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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:04155

Сумские теннисистки выиграли Суперлигу

Второй год подряд лучшей командой Украины становится «СумДУ-Грация».

Заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиге, который проходил 10-13 мая в Чернигове.

Сумские теннисистки в этом туре одержали 7 побед и впервые за сезон дважды проиграли в ничего не значащих матчах. В итоге с 70 очками они завершили сезон на первом месте. Второй стала команда «ДЮСШ-1 СК «ЛИРС»-ЛЕО «Керамика» из Львова, третьей – «Гурман» - ДЮСШ № 3 из Киева.

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Спорт Настольный теннис СумДУ-Грация
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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