Сумские теннисистки выиграли Суперлигу

Заключительный тур клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди женских команд Суперлиге, который проходил 10-13 мая в Чернигове.
Сумские теннисистки в этом туре одержали 7 побед и впервые за сезон дважды проиграли в ничего не значащих матчах. В итоге с 70 очками они завершили сезон на первом месте. Второй стала команда «ДЮСШ-1 СК «ЛИРС»-ЛЕО «Керамика» из Львова, третьей – «Гурман» - ДЮСШ № 3 из Киева.
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