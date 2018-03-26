Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20201

В Лебедине средь бела дня застрелили собаку

Полиция Лебединая разыскивает мужчину, который открыл стрельбу в центре города.

В Лебедине неизвестный мужчина, проезжая на скутере в полдень мимо рынка, попал в собаку. Животное погибло. Работники полиции выясняют личность стрелка.

По словам очевидцев, мужчина на скутере стрелял целенаправленно, животное было убито с одного выстрела. Впоследствии на месте происшествия было найдено гильзу из-под патрона, снаряженного резиновой пулей. Поэтому правоохранители предполагают, что скутерист стрелял из травматического оружия.

Учитывая опасность, которую несли действия неизвестного мужчины посетителям, сотрудникам рынка и обычным прохожим, полицейские устанавливают его личность и все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют всех владельцев оружия и устройств для отстрела пуль как травматического действия, так и газового, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Лебедин Стрельба
view counter

По тематике

04.05.2018 16:17

В Лебедине пожарные быстро потушили балкон

3 мая в 17:10 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре на балконе квартиры на третьем этаже 5-этажного...

На Сумщине вор «погорел» на сковородках
18.04.2018 08:04

На Сумщине вор «погорел» на сковородках

Три сковороды, газовые трубы, одежду и другие предметы быта украл из чужого хозяйственного помещения 53-летний житель Лебедина....

17.04.2018 11:52

На Лебединщине саботируют реформу децентрализации

В Лебедине районный совет, райгосадминистрация и больница перенесли адреса регистрации из города в села - Курган, Калюжное и Михайловку....

Лебединские бойцы отличились на кубке Европы
17.04.2018 11:10

Лебединские бойцы отличились на кубке Европы

Впервые в Украине 14 апреля был проведен международный турнир по куиокушинкай каратэ «Кубок Европы 2018»....

26.03.2018 14:02

80-летняя пенсионерка «откупила» сына от псевдополицейских за 7 тысяч

Очередной случай мошенничества с так называемыми «помощниками полиции» произошел в Лебединском районе....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.