В Лебедине средь бела дня застрелили собаку

В Лебедине неизвестный мужчина, проезжая на скутере в полдень мимо рынка, попал в собаку. Животное погибло. Работники полиции выясняют личность стрелка.
По словам очевидцев, мужчина на скутере стрелял целенаправленно, животное было убито с одного выстрела. Впоследствии на месте происшествия было найдено гильзу из-под патрона, снаряженного резиновой пулей. Поэтому правоохранители предполагают, что скутерист стрелял из травматического оружия.
Учитывая опасность, которую несли действия неизвестного мужчины посетителям, сотрудникам рынка и обычным прохожим, полицейские устанавливают его личность и все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и проверяют всех владельцев оружия и устройств для отстрела пуль как травматического действия, так и газового, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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