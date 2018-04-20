Сумчанам снова отключают воду КП «Горводоканал» предупреждает об отключении воды на ул. Белопольское шоссе.

В связи с проведением ремонтных работ на насосной станции третьего подъема 15 мая с 9:00 до 15:00 будет прекращено водоснабжение домов №№ 23, 31, 49, 53, 59, 61 по ул. Белопольское шоссе. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.