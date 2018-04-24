В Шостке спасатели проверили соблюдение пожарной безопасности в центре эстетического воспитания 14 мая состоялось инспектирование Центра эстетического воспитания Шосткинского городского совета.

В данном заведении в течение дня находится значительное количество детей, посещающих различные кружки. Также довольно часто в центре происходят общегородские и районные мероприятия.

Работники подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили на объекте внутренние пожарные краны, укомплектование их рукавами и стволами, обеспеченность помещений огнетушителями, состояние эвакуационных выходов.

Инспекция продолжилась противопожарным тренировкам. По тактическому замыслу, во время представления в зале центра загорелась сцена, и образовалось задымление. Администрация срочно организовала эвакуацию людей из здания. А добровольная пожарная команда из числа персонала приступила к тушению.

На место прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Людей в здании не выявили, поэтому пожарные сосредоточили свои действия на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений.

Данная тренировка продемонстрировало осведомленность работников центра по действиям в случае возникновения пожара и позволило спасателям усовершенствовать навыки по ликвидации чрезвычайных происшествий на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.