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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52115

В Шостке спасатели проверили соблюдение пожарной безопасности в центре эстетического воспитания

14 мая состоялось инспектирование Центра эстетического воспитания Шосткинского городского совета.

В данном заведении в течение дня находится значительное количество детей, посещающих различные кружки. Также довольно часто в центре происходят общегородские и районные мероприятия.

Работники подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям проверили на объекте внутренние пожарные краны, укомплектование их рукавами и стволами, обеспеченность помещений огнетушителями, состояние эвакуационных выходов.

Инспекция продолжилась противопожарным тренировкам. По тактическому замыслу, во время представления в зале центра загорелась сцена, и образовалось задымление. Администрация срочно организовала эвакуацию людей из здания. А добровольная пожарная команда из числа персонала приступила к тушению.

На место прибыл дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части. Людей в здании не выявили, поэтому пожарные сосредоточили свои действия на ликвидации очага условного возгорания и защите смежных помещений.

Данная тренировка продемонстрировало осведомленность работников центра по действиям в случае возникновения пожара и позволило спасателям усовершенствовать навыки по ликвидации чрезвычайных происшествий на объектах с массовым пребыванием людей, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Спасатели Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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