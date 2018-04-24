На выходных полиция изымала патроны, пистолеты и гранату Только за минувшие выходные правоохранители изъяли из незаконного оборота пистолеты, патроны, гранату и несколько единиц холодного оружия.

С начала проведения полицейской операции «Оружие. Взрывчатка», работники полиции региона обнаружили 114 фактов незаконного обращения граждан с оружием и боеприпасами.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 43-летнего жителя села Павловка Белопольского района работники полиции обнаружили и изъяли 19 патронов калибра 5,6 мм. Где мужчина взял боеприпасы и с какой целью хранил, выяснит следствие.

У 51-летнего жителя села Бобино Путивльского района, работники полиции во время проведения обыска в квартире обнаружили и изъяли 26 патронов калибра 5,6 мм.

В селе Белозерка Конотопского района дома у 26-летнего местного жителя правоохранители изъяли гранату Ф-1, а у 56-летнего жителя села Новая Слобода Путивльского района во время санкционированного обыска полицейские изъяли обрез охотничьего ружья 16-калибра и еще один ствол к нему.

Кроме того, у 34-летнего мужчины, который временно проживал на территории области, работники полиции обнаружили пистолет иностранного производства. Еще один пистолет, марки ТТ, советского производства, со следами коррозии на корпусе, добровольно передал полиции 63-летний житель села Кружок Путивльского района. По словам мужчины, пистолет он выкопал на собственном приусадебном участке во время проведения хозяйственных работ.

Во время проведения оперативных мероприятий, направленных на предупреждение незаконного оборота оружия, работники роменской полиции у 24-летнего местного жителя изъяли кортик, клинок сабли и резиновую дубинку. За ношение и хранение холодного оружия злоумышленнику согласно ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины может грозить штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.

По факту обнаружения огнестрельного оружия и боеприпасов, полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в органы власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности в соответствии с ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.