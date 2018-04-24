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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15106

Студентка обокрала соседку по общежитию

Воспользовавшись отсутствием соседки, 16-летняя студентка выбила дверь в ее комнату и украла куртку.

В полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя жительница Шостки. Девушка рассказала: пока она находилась в городе, неизвестные выбили дверь в ее комнату в общежитии и похитили оттуда куртку, стоимостью 800 гривен.

Проведя проверку, сотрудники полиции установили причастность к краже 16-летней соседки потерпевшей. Подозреваемую девушку разыскали и опросили.

Как выяснили правоохранители, она воспользовалась отсутствием других студентов, которые разъехались на праздники по домам. Понравившуюся вещь она носила, пока ее не разоблачили полицейские.

Сейчас похищенная куртка возвращена владелице. В отношении несовершеннолетнего открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Однако окончательное наказание девушке определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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