Студентка обокрала соседку по общежитию

В полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя жительница Шостки. Девушка рассказала: пока она находилась в городе, неизвестные выбили дверь в ее комнату в общежитии и похитили оттуда куртку, стоимостью 800 гривен.
Проведя проверку, сотрудники полиции установили причастность к краже 16-летней соседки потерпевшей. Подозреваемую девушку разыскали и опросили.
Как выяснили правоохранители, она воспользовалась отсутствием других студентов, которые разъехались на праздники по домам. Понравившуюся вещь она носила, пока ее не разоблачили полицейские.
Сейчас похищенная куртка возвращена владелице. В отношении несовершеннолетнего открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Однако окончательное наказание девушке определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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