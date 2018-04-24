Студентка обокрала соседку по общежитию Воспользовавшись отсутствием соседки, 16-летняя студентка выбила дверь в ее комнату и украла куртку.

В полицию с заявлением о краже обратилась 19-летняя жительница Шостки. Девушка рассказала: пока она находилась в городе, неизвестные выбили дверь в ее комнату в общежитии и похитили оттуда куртку, стоимостью 800 гривен.

Проведя проверку, сотрудники полиции установили причастность к краже 16-летней соседки потерпевшей. Подозреваемую девушку разыскали и опросили.

Как выяснили правоохранители, она воспользовалась отсутствием других студентов, которые разъехались на праздники по домам. Понравившуюся вещь она носила, пока ее не разоблачили полицейские.

Сейчас похищенная куртка возвращена владелице. В отношении несовершеннолетнего открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет. Однако окончательное наказание девушке определит суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.