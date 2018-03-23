МОН взялось за Сумской пед из-за практики студентов в оккупированном Крыму От ректора требуют объяснений относительно инцидента.

Министерство образования и науки Украины направило ректору Сумского государственного педагогического университета им. А.С. Макаренко письмо из-за информации, что студенты 1-3 курсов проходили практику в оккупированном Крыму, сообщили в пресс-службе МОН, пишет ТСН.

«Просим срочно предоставить объяснения и исчерпывающую информацию относительно планирования, организации и проведения такой практики», - говорится в обращении.

Отдельно в МОН подчеркнули, что не поддерживают проведение какой-либо учебной деятельности украинских студентов на временно оккупированных территориях Украины.

Сейчас все обстоятельства и основания инцидент выясняются.

Напомним, практика длилась с 27 апреля до 7 мая. Маршрут, утвержденный руководством университета, пролегал от Судака до перевала Ангар. Ректор утверждает, что этот вопрос был согласован с СБУ.