В Басовском парке высадили полтысячи саженцев сосны Сегодня Басовской парк в Сумах пополнился новыми саженцами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал настоятель храма Святителя Луки Крымского Максим Денисенко.

«Сегодня, 14 мая, в Басовском парке прихожане храма Святителя Луки Крымского, а также Союз ветеранов войны в Афганистане, учащиеся школы №1 высадили около 500 саженцев сосен. Благодарю всех потрудившихся! И да благословит Господь всех тех, кто не наедет машинами и не наступит на них!!!», - написал священник.