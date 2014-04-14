В Басовском парке высадили полтысячи саженцев сосны

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал настоятель храма Святителя Луки Крымского Максим Денисенко.
«Сегодня, 14 мая, в Басовском парке прихожане храма Святителя Луки Крымского, а также Союз ветеранов войны в Афганистане, учащиеся школы №1 высадили около 500 саженцев сосен. Благодарю всех потрудившихся! И да благословит Господь всех тех, кто не наедет машинами и не наступит на них!!!», - написал священник.
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