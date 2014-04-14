Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3739

В Басовском парке высадили полтысячи саженцев сосны

Сегодня Басовской парк в Сумах пополнился новыми саженцами.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал настоятель храма Святителя Луки Крымского Максим Денисенко.

«Сегодня, 14 мая, в Басовском парке прихожане храма Святителя Луки Крымского, а также Союз ветеранов войны в Афганистане, учащиеся школы №1 высадили около 500 саженцев сосен. Благодарю всех потрудившихся! И да благословит Господь всех тех, кто не наедет машинами и не наступит на них!!!», - написал священник.

Общество Басовской парк
view counter

По тематике

Сегодня 12:22

Басовской парк облюбовали квадроциклисты

Басовской парк, который является парком-памяткой садово-паркового искусства местного значения, постепенно превращается в настоящий автодром....

В Сумах грейдер заехал в Басовской парк
18.10.2017 09:59

В Сумах грейдер заехал в Басовской парк

21-22 октября в Сумах на Басах пройдет чемпионат Украины по кроссу....

В Басовском парке идет массовая вырубка деревьев (обновлено)
09.03.2016 10:07

В Басовском парке идет массовая вырубка деревьев (обновлено)

В памятке садово-паркового искусства местного значения «Басовской» неизвестные срубили несколько деревьев, оставив после себя кучи опилок, веток и коры....

27.01.2015 10:13

В Сумах квадрациклисты уродуют парки

Неконтролируемое движение в районе Басовкого парка и городского парка им. Кожедуба привело к печальным последствиям....

14.04.2014 10:15

В Сумах деревьями засадили около 10 соток земли в Басовском парке

В Сумы сосны приехали из Краснопольского лесхоза. Доставили их, как, собственно, и инициировали высадку, сумские воины- «афганцы»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.