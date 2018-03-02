Сумские теннисисты стали вторыми в Суперлиге 13 мая в Чернигове завершился командный чемпионат Украины по настольному теннису смреди мужских команд Суперлиги.

Местная команда «Пассавто» принимала сумской МСК «Теннисная академия». Наша команда, которая при любых раскладах уже была второй выиграла со счетом 4:3. А первое место, впервые в истории выиграла полтавская команда «TT TEAM», обыгравшая накануне теперь уже экс-чемпионов из киевской «Фортуны», которые стали в итоге третьими, - 4:1.