Сумские теннисисты стали вторыми в Суперлиге

Местная команда «Пассавто» принимала сумской МСК «Теннисная академия». Наша команда, которая при любых раскладах уже была второй выиграла со счетом 4:3. А первое место, впервые в истории выиграла полтавская команда «TT TEAM», обыгравшая накануне теперь уже экс-чемпионов из киевской «Фортуны», которые стали в итоге третьими, - 4:1.
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