В Сумскую мэрию поступила угроза минирования

В 15.00 в горотдел полиции из горсовета принесли письмо, написанное анонимом с угрозами заминировать разные объекты города в случае невыполнения соответствующих требований мэром Александром Лысенко. Об этом «Данкору» сообщил в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области. Какие именно требования выдвинул аноним, в отделе коммуникаций не знают. Сейчас полиция проводит проверку.
Информация о заминировании торгового центра не подтвердилась....
Полиция проверяет информацию о якобы заминировании торгового центра...
Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о...
22-летний глуховчанин сообщил школьном вахтеру о том, что заложил в помещении взрывчатку....
Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении в отношении 24-летней ахтырчанки, которая 9 марта 2018 года позвонила на специальную телефонную...