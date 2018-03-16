В Сумскую мэрию поступила угроза минирования Сегодня, 14 мая, в Сумской горсовет поступила угроза минирование объектов недвижимости города.

В 15.00 в горотдел полиции из горсовета принесли письмо, написанное анонимом с угрозами заминировать разные объекты города в случае невыполнения соответствующих требований мэром Александром Лысенко. Об этом «Данкору» сообщил в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области. Какие именно требования выдвинул аноним, в отделе коммуникаций не знают. Сейчас полиция проводит проверку.