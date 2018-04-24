В Сумах разъяснили, за какой период учитываются доходы при назначении субсидии

Для расчета жилищной субсидии с мая текущего года среднемесячный совокупный доход лиц учитывается за III-IV кварталы 2017 года.
Жилищная субсидия с начала отопительного сезона назначается на основании доходов за I-II кварталы текущего года.
Для граждан, которые самостоятельно будут обращаться в июне 2018 года, среднемесячный совокупный доход будет учитываться за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.
Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.
Вместе с тем, для пенсионеров при автоматическом пересчете жилищной субсидии с начала неотопительного периода доходы в виде пенсии учитывается в размере начисленной пенсии за апрель 2018 года.
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