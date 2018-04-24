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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40221

В Сумах разъяснили, за какой период учитываются доходы при назначении субсидии

В департаменте социальной защиты населения обращают внимание субсидиантов, что при оформлении жилищной субсидии учитывается разный период доходов.

Для расчета жилищной субсидии с мая текущего года среднемесячный совокупный доход лиц учитывается за III-IV кварталы 2017 года.

Жилищная субсидия с начала отопительного сезона назначается на основании доходов за I-II кварталы текущего года.

Для граждан, которые самостоятельно будут обращаться в июне 2018 года, среднемесячный совокупный доход будет учитываться за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Вместе с тем, для пенсионеров при автоматическом пересчете жилищной субсидии с начала неотопительного периода доходы в виде пенсии учитывается в размере начисленной пенсии за апрель 2018 года.

Общество Субсидии
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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