В Сумах разъяснили, за какой период учитываются доходы при назначении субсидии В департаменте социальной защиты населения обращают внимание субсидиантов, что при оформлении жилищной субсидии учитывается разный период доходов.

Для расчета жилищной субсидии с мая текущего года среднемесячный совокупный доход лиц учитывается за III-IV кварталы 2017 года.

Жилищная субсидия с начала отопительного сезона назначается на основании доходов за I-II кварталы текущего года.

Для граждан, которые самостоятельно будут обращаться в июне 2018 года, среднемесячный совокупный доход будет учитываться за IV квартал 2017 года и I квартал 2018 года.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива назначается исходя из размера дохода лиц за предыдущий календарный год.

Вместе с тем, для пенсионеров при автоматическом пересчете жилищной субсидии с начала неотопительного периода доходы в виде пенсии учитывается в размере начисленной пенсии за апрель 2018 года.