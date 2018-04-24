На Сумщине начали расследовать поездку детей, попавши в ДТП в Беларуси На Сумщине начали уголовное производство по факту ненадлежащей организации поездки за границу детей, попавших в Беларуси в ДТП.

По результатам полученной информации от органов власти по организации поездки 26 детей за границу прокуратурой Сумской области начато уголовное производство. Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены 14 мая 2018 года по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего и тяжелые последствия) УК Украины.

Установлено, что группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Около 7:00 13 мая на 54 км автодороги Р-98 Каменец-Шерешево-Свислочь, вблизи с. Мартынюки, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из города Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Досудебное следствие осуществляет следственное управление ГУ НП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области. Сейчас начато первоочередные следственные и процессуальные действия. По результатам собранных доказательств будет дана правовая оценка организаторам поездки и сопровождающим лицам.

Для справки: в случае доказательства вины лицам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры области.