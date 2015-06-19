Сумчане передают привет криворуким подрядчикам, делавшим велодорожки на Прокофьева «Велодорожка», проложенные по тротуарам на ул. Прокофьева, заканчиваются обрывами, когда они пересекают перпендикулярные им дороги.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Сумчанин Евгений Теницкий.

«Хочу передать огромный "привет" рукожопым фирмам подрядчикам которые "обустраивают" наш город за счет бюджетных средств некачественными материалами... делают некачественную работу...

Привет госоргану, который должен контролировать качество и самое главное безопасность всех выполненных работ сделанных за счет бюджетных средств... А на практике не хрена не делает!

И отдельный привет Лысенко А.Н. нашему очень "дорогому", да что там бесценному, меру за его халатность в этом вопросе и не только, но это уже другая тема...

Перейду сразу к сути. Вчера, двигаясь на велосипеде по ул. Харьковская, поворачивая на перекрестке на ул. Прокофьева, был свидетелем одного неприятного инцидента. Ехал медленно по «евро-дорожке из евро-плитки» в полосе для велосипедистов. В один момент меня активно обгоняют 2-ое подростков на велосипедах. Тут же сразу у меня возникла мысль предупредить о том, что дальше дорожка резко обрывается, что здесь нужно ехать аккуратно, потому что перед магазином «Даринка», она же в народе «яма», есть заезд на улицу 2-ю Харьковскую, и там же при повороте пешеходная (вело) дорожка обрывается, нет плавного перехода можно вылететь покалечится... Не успел крикнуть слово, как увидел ноги одного из этих велосипедистов выше головы, короче жесткое падение. Очень неприятное зрелище, но слава Богу все обошлось для парня небольшими ушибами и царапинами, им еще смешно было, как два дурака смеялись друг с друга)) Сели поехали дальше.

Я тоже сразу не сообразил сделать фото с места ДТП с пострадавшим юным лицом, честно перепугался сам, не до этого было. Но что я хочу этим сказать, эта проблема, на этом участке существует уже второй год. И не первый далеко случай, когда там калечатся люди, просто еще не было серьезных ситуаций, пока еще не было, наверное.

Но при таком халатном отношении все возможно. Мамам с детьми в колясках приходится обходить этот участок по проезжей части. Не знаю, обращался кто либо по этому вопросу или нет, но с этим всем нужно что-то делать. И это не единственное место в городе, где есть риск покалечится по халатности чиновников. Но пока что я выложу несколько фотографий касательно этой истории, думаю, может, как-то поможет решить эту проблему. Постараюсь достучаться до мэра. Или, может, вместе достучимся? Кому небезразлично делайте репост, буду только благодарен», - написал сумчанин.

Такие же ситуации по всей протяженности ул. Прокофьева, на которой тротуары сделали, а дорогу обещали ремонтировать в этом году, но что-то пошло не так…