Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11170

Стартовал чемпионат мира по-сумски

14 мая на площадке ФЦ «Барса» стартовал традиционный турнир.

В нем принимают участие 32 команды, разбитые на 8 групп и имеющие названия стран-участниц чемпионата мира по футболу, который стартует через месяц в России.

Вместо России в сумском турнире принимает участие «сборная Украины», которую представляют артиллеристы из команды «Ураган».

Результаты первых матчей:

Группа A

Украина («Ураган») - Саудовская Аравия (ФК «В.Сыроватка») 5:7

Египет («Легион») - Уругвай («Альянс») 5:1

Группа B

Марокко («СумГУ-Интернешнл») - Иран («Машметалл») 2:2

Португалия («LS Group-2») - Испания («Sagacitas») 2:3

Следующие поединки пройдут в среду, 16 мая.

Группа C

17:30 Франция («СДПУ») - Австралия («Мелиос»)

18:15 Перу («Инваспорт») - Дания («ЗиКоНи»)

Группа D

19:00 Аргентина («Барса») - Исландии («Валедианс»)

19:45 Хорватия («Медцентр БДД») - Нигерия («КомпСервис»)

Спорт Мини-футбол Чемпионат мира по-сумски
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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