Стартовал чемпионат мира по-сумски

В нем принимают участие 32 команды, разбитые на 8 групп и имеющие названия стран-участниц чемпионата мира по футболу, который стартует через месяц в России.
Вместо России в сумском турнире принимает участие «сборная Украины», которую представляют артиллеристы из команды «Ураган».
Результаты первых матчей:
Группа A
Украина («Ураган») - Саудовская Аравия (ФК «В.Сыроватка») 5:7
Египет («Легион») - Уругвай («Альянс») 5:1
Группа B
Марокко («СумГУ-Интернешнл») - Иран («Машметалл») 2:2
Португалия («LS Group-2») - Испания («Sagacitas») 2:3
Следующие поединки пройдут в среду, 16 мая.
Группа C
17:30 Франция («СДПУ») - Австралия («Мелиос»)
18:15 Перу («Инваспорт») - Дания («ЗиКоНи»)
Группа D
19:00 Аргентина («Барса») - Исландии («Валедианс»)
19:45 Хорватия («Медцентр БДД») - Нигерия («КомпСервис»)
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