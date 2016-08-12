Стартовал чемпионат мира по-сумски 14 мая на площадке ФЦ «Барса» стартовал традиционный турнир.

В нем принимают участие 32 команды, разбитые на 8 групп и имеющие названия стран-участниц чемпионата мира по футболу, который стартует через месяц в России.

Вместо России в сумском турнире принимает участие «сборная Украины», которую представляют артиллеристы из команды «Ураган».

Результаты первых матчей:

Группа A

Украина («Ураган») - Саудовская Аравия (ФК «В.Сыроватка») 5:7

Египет («Легион») - Уругвай («Альянс») 5:1

Группа B

Марокко («СумГУ-Интернешнл») - Иран («Машметалл») 2:2

Португалия («LS Group-2») - Испания («Sagacitas») 2:3

Следующие поединки пройдут в среду, 16 мая.

Группа C

17:30 Франция («СДПУ») - Австралия («Мелиос»)

18:15 Перу («Инваспорт») - Дания («ЗиКоНи»)

Группа D

19:00 Аргентина («Барса») - Исландии («Валедианс»)

19:45 Хорватия («Медцентр БДД») - Нигерия («КомпСервис»)