Сумские борцы отличились на чемпионате Украины

Сумчане под руководством Сергея Скварчи показали высокие результат, а именно: Роман Буштаренко (100 кг) занял первое место, а Вадим Пономаренко (68 кг) стал серебряным призером, Максим Козырь (41 кг) занял 7-ое место.
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6 апреля в Херсоне проходили чемпионаты Украины по вольной и греко-римской борьбе среди слабослышащих спортсменов....
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