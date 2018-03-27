Сумчан приглашают на День науки 16 мая в СумГУ пройдет фестиваль ко Дню науки.

В программе - демонстрация роботов, технических устройств, 3D-очков, опыты по химии, серия брейн-рингов, мастер-классы по танцам народов мира, катание на гироскутерах, выставка моделей катеров, тест-драйв автомобилей автошколы СумГУ и еще много интересного.

Фестиваль пройдет на площади перед центральным корпусом Сумского государственного университета (ул. Римского-Корсакова, 2), начало в 13-00.