Сумчан приглашают на День науки

В программе - демонстрация роботов, технических устройств, 3D-очков, опыты по химии, серия брейн-рингов, мастер-классы по танцам народов мира, катание на гироскутерах, выставка моделей катеров, тест-драйв автомобилей автошколы СумГУ и еще много интересного.
Фестиваль пройдет на площади перед центральным корпусом Сумского государственного университета (ул. Римского-Корсакова, 2), начало в 13-00.
В Сумском государственном университете будет создано новое структурное подразделение на базе Государственного предприятия «Сумский государственный научно-исследовательский институт минеральных удобрений и...
В СумГУ состоялись переговоры с советником по вопросам образования Посольства Республики Турция в Украине....
13 апреля волонтеры Сумского государственного университета совместно с молодежной организацией «Всеукраинское молодежное общение» организовали День корейской культуры (Korean Culture Day)...
12-15 апреля в конгресс-центре Сумcького государственного университета прошел «Data Science Workshop»....
За минувшие сутки пожарные дважды ликвидировали пожар в студенческом общежитии - 40 человек выведены из опасной зоны на улицу....