У Сумах пройде виставка «Погляд Майбутнього» 17 травня о 16.00 в конгрес-центрі СумДУ (вулиця Покровська, 9/1) відкриється фотовиставка «Погляд Майбутнього».

Виставка присвячена дітям загиблих героїв. Також в програмі показ фільмів «Воїни духу» та «Добровольці».

Організаторами заходу є ГО «Серця Кіборгів» за сприяння Сумської ОДА.