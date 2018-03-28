У Сумах пройде виставка «Погляд Майбутнього»

Виставка присвячена дітям загиблих героїв. Також в програмі показ фільмів «Воїни духу» та «Добровольці».
Організаторами заходу є ГО «Серця Кіборгів» за сприяння Сумської ОДА.
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