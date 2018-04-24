Шосткинские акробаты отличились в Польше 9-12 мая в Кракове состоялся международный турнир по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке).

В соревнованиях приняли участие 38 команд из Польши и три украинские команды из Харькова, Винницы и Шостки (КДЮСШ «Барса»).

По сумме многоборья в возрастной группе 2002-2003 годов рождения Матвей Куфтей завоевал I место, Алексей Епик - III место. Роман Шулежко стал серебряным призером среди юношей 2004-2005 годов рождения, Евгений Тарасенко стал первым среди юношей 2006 года рождения.