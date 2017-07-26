Сумской пляжник в призах на чемпионате Украины 12-13 мая в Херсоне прошел первый тур чемпионата Украины по пляжному волейболу среди мужчин.

В соревнованиях приняли участие 19 мужских пар, в том числе Сумчанин Владимир Кущ, выступавший с запорожцем Владиславом Паленко. Выиграв четыре встречи и проиграв одну, сумко-запорожский дуэт занял третье место. Следующий тур пройдет через 25-27 мая под Кривым Рогом.