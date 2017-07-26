Сумской пляжник в призах на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие 19 мужских пар, в том числе Сумчанин Владимир Кущ, выступавший с запорожцем Владиславом Паленко. Выиграв четыре встречи и проиграв одну, сумко-запорожский дуэт занял третье место.
Следующий тур пройдет через 25-27 мая под Кривым Рогом.
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