Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33414

В Сумах троллейбус попал в ДТП

Сегодня, 15 мая, на ул. Ремесленной перед Курским мостом произошло ДТП с участием троллейбуса.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», в троллейбус сзади врезался легковой автомобиль ВАЗ. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет. Водитель автомобиля признал свою вину. Было решено составить европротокол без привлечения полиции.

Право Дтп ДТП с троллейбусом
view counter

По тематике

На Сумщине неизвестный наехал на столб и скрылся с места аварии
Сегодня 14:09

На Сумщине неизвестный наехал на столб и скрылся с места аварии

Шосткинцев просят помочь в розыске правонарушителя....

В трагическом ДТП в Беларуси погиб юный футболист из Сум (обновляется)
Вчера 08:32

В трагическом ДТП в Беларуси погиб юный футболист из Сум (обновляется)

В результате дорожно-транспортного происшествия, в которое в Беларуси попал автобус с украинской детской футбольной командой, погиб мальчик 2005 года рождения...

13.05.2018 08:27

Ночью под Глуховом произошло смертельное ДТП

В Глуховском районе водитель «Нивы» не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. Сам водитель...

08.05.2018 13:56

На Сумщине пьяный водитель сбил пешехода

38-летний водитель легковушки отправил знакомого на больничную койку....

08.05.2018 09:26

Виновнику смертельного ДТП дали всего 4 года

4 года за решеткой проведет глуховчанин, под колесами грузовика которого погиб 12-летний мальчик....

Новости

Копы, издевавшиеся над пьяным сумчанином, попали под уголовку (видео)
Вчера 11:20
В трагическом ДТП в Беларуси погиб юный футболист из Сум (обновляется)
Вчера 08:32
Молодь запрошують на «День кар’єри» у Сумах
Сегодня 15:14
Пьяный роменчанин надругался над государственными флагами Украины
Сегодня 14:27
ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего мальчика рассказала об обстоятельствах поездки
Сегодня 14:19
Геращенко назвал сумских копов, избивавших пьяного, уродами
Сегодня 14:12
На Сумщине неизвестный наехал на столб и скрылся с места аварии
Сегодня 14:09
Сумчанам рассчитывают субсидии, исходя из новых норм жилья
Сегодня 14:06
ДТП в Беларуси: пострадавших детей не могут доставить в Украину
Сегодня 13:55
Работники полиции изъяли у жителей Сумщины пистолет и гранату
Сегодня 13:50
Сумской водоканал сольет воду в Псел
Сегодня 13:30
Пиротехники обезвредили крупнокалиберный снаряд
Сегодня 13:22
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.