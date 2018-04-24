В Сумах троллейбус попал в ДТП Сегодня, 15 мая, на ул. Ремесленной перед Курским мостом произошло ДТП с участием троллейбуса.

Как сообщили в КП «Электроавтотранс», в троллейбус сзади врезался легковой автомобиль ВАЗ. Оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения, пострадавших нет. Водитель автомобиля признал свою вину. Было решено составить европротокол без привлечения полиции.