Сумской водоканал сольет воду в Псел

В связи с проведением работ по замене задвижки диаметром 500 мм на одном из основных водоводов города на перекрестке ул. Харьковской и ул. Даргомыжского возникла техническая необходимость сброса питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ по адресу ул. Прокофьева, 34.
КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (слушания)....
КП «Горводоканал» сообщает об аварийно-ремонтных работах по улице Семьи Линтваревых....
В Сумах на улице Набережная реки Стрелка проседает земля. Произошло это из-за поломки коллектора....
КП «Горводоканал» сообщает о ремонтных работах на Лепеховском водозаборе....
КП «Горводоканал» сообщает об аварии на коллекторе по улице Набережная р.Стрелки....