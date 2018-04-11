Сумской водоканал сольет воду в Псел КП «Горводоканал» сообщает о выполнении работ на перекрестке ул. Харьковской и ул. Даргомыжского.

В связи с проведением работ по замене задвижки диаметром 500 мм на одном из основных водоводов города на перекрестке ул. Харьковской и ул. Даргомыжского возникла техническая необходимость сброса питьевой воды из водопроводной сети в реку Псел в районе легкоатлетического манежа СумГУ по адресу ул. Прокофьева, 34.