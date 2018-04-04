В Сумах не смогли продлить временный тариф на вывоз мусора

Предлагалось продлить действие временного тарифа до 1 сентября, а советник мэра Виктор Волонтырец предложил отсрочить еще больше – до 1 февраля 2019 года.
Члены исполкома и общественность, которые были против, решили спросить с созданной еще в марте временной комиссии по проверке тарифов о результатах работы, но результатов не было.
В итоге после почти часового обсуждения «за» проголосовали 9 членов исполкома (нужно 11), двое были против, двое воздержались.
Теперь получается, что с 1 июня у ООО «Сервисресурса» не будет никакого тарифа. Что интересно у ООО «А-Муссон», которому скорректировали тарифы на 10 дней позже, установлен не временный, а постоянный тариф.
КП «Горводоканал» сообщает о проведении открытого обсуждения (слушания)....
ООО «Сервисресурс» намерено повысить тарифы на вывоз мусора примерно на 80%....
Исполкомом Роменского горсовета установлено тариф на услугу по централизованному водоснабжению, предоставляемой населению, бюджетным организациям и другим категориям потребителей ДП «Аква-Сервис»...
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов....
Из-за подорожания электроэнергии, которое является составляющей тарифов на водоснабжение и водоотведение, КП «Горводоканал» «подкорректировало» ранее обнародованный проект новых тарифов, увеличив...