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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:06214

В Сумах не смогли продлить временный тариф на вывоз мусора

Сегодня, 15 мая, исполком Сумского горсовета не принял решение о переносе срока действия временного тарифа для ООО «Сервисресурс».

Предлагалось продлить действие временного тарифа до 1 сентября, а советник мэра Виктор Волонтырец предложил отсрочить еще больше – до 1 февраля 2019 года.

Члены исполкома и общественность, которые были против, решили спросить с созданной еще в марте временной комиссии по проверке тарифов о результатах работы, но результатов не было.

В итоге после почти часового обсуждения «за» проголосовали 9 членов исполкома (нужно 11), двое были против, двое воздержались.

Теперь получается, что с 1 июня у ООО «Сервисресурса» не будет никакого тарифа. Что интересно у ООО «А-Муссон», которому скорректировали тарифы на 10 дней позже, установлен не временный, а постоянный тариф.

Экономика Вывоз мусора Сервисресурс Тарифы
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