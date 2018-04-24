Сумчанам рассчитывают субсидии, исходя из новых норм жилья С учетом изменений, произошедших с мая текущего года о порядке назначения жилищной субсидии, отменена норма площади жилья в размере 75 кв. м для домохозяйств, состоящих из одного или двух нетрудоспособных лиц.

Отныне жилищные субсидии нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают сами, могут назначаться на норму, которая превышает установленную законодательством социальную норму жилья (13,65 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство) по решению комиссии и не может превышать более чем на 30% социальной нормы жилья, рассчитанной для домохозяйства.

К нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают сами и которым субсидию может быть назначена на сверхурочную площадь жилья, относятся:

- лица, не достигшие совершеннолетия;

- граждане, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности;

- граждане, которые получают государственную социальную помощь лицу, не имеет права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

- граждане, которые получают временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.

Решение о назначении (отказе в назначении) жилищных субсидий на площадь жилья сверх нормы принимается комиссией на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства и пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении, состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов.

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