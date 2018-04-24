Сумчанам рассчитывают субсидии, исходя из новых норм жилья

Отныне жилищные субсидии нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают сами, могут назначаться на норму, которая превышает установленную законодательством социальную норму жилья (13,65 кв. м отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. м на домохозяйство) по решению комиссии и не может превышать более чем на 30% социальной нормы жилья, рассчитанной для домохозяйства.
К нетрудоспособным неработающим лицам, которые проживают сами и которым субсидию может быть назначена на сверхурочную площадь жилья, относятся:
- лица, не достигшие совершеннолетия;
- граждане, которые получают пенсию по возрасту или по инвалидности;
- граждане, которые получают государственную социальную помощь лицу, не имеет права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
- граждане, которые получают временную государственную социальную помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату.
Решение о назначении (отказе в назначении) жилищных субсидий на площадь жилья сверх нормы принимается комиссией на основании акта обследования материально-бытовых условий домохозяйства и пересматривается в случае изменения состава лиц, зарегистрированных в жилом помещении, состава семьи члена домохозяйства, трудоустройства таких лиц или возникновения у них других источников доходов.
За дополнительной консультацией жители города могут обратиться в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, 35, каб. 135 с понедельника по четверг с 8:00 до 18:00, в пятницу - с 8:00 до 17:00 и в субботу - с 8:00 до 13:00 или по телефонам «горячих» линий для консультаций: 60 -46-04, 60-45-01, (050) 4078199.
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