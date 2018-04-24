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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:22146

Пиротехники обезвредили крупнокалиберный снаряд

14 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Глуховском районе были проведены работы по обезвреживанию артиллерийского снаряда (122 мм) времен Второй мировой войны.

Во время проведения сельскохозяйственных работ работники агропредприятия нашли в поле предмет похожий на боеприпас. Опасная находка находилась на расстоянии 1 км от жилых домов пгт Шалыгино. Об этом люди сообщили спасателям.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как артснаряд. Специалисты изъяли взрывоопасный предмет, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Право Глуховский район Пиротехники Устаревшие боеприпасы
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