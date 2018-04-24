Работники полиции изъяли у жителей Сумщины пистолет и гранату

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства 49-летнего жителя села Постольное, работники Сумского районного отдела полиции обнаружили и изъяли стартовый пистолет «Магнум» калибра 9 мм с признаками переработки. По заключению специалиста-эксперта, пистолет действительно кустарным способом был приспособлен к стрельбе боевыми патронами. Откуда мужчина взял оружие и с какой целью хранил, выясняет следствие.
В Сумах же полицией во время санкционированного обыска в квартире 45-летнего гражданина полицейские обнаружили корпус ручной осколочной гранаты РГД-5. Боеприпас правоохранители изъяли и направили на экспертизу.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Напоминаем, что согласно ч.3 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», лицо, добровольно сдавшее органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, освобождается от уголовной ответственности.
Гражданам, желающим добровольно передать полиции незаконное оружие или боеприпасы, в них хранятся, советуем обращаться к ближайшим отделов полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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