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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55156

ДТП в Беларуси: пострадавших детей не могут доставить в Украину

Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что дети из Сумской области, которые пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия 13 мая на трассе «Каменец - Шерешево – Свислочь» в Каменецком районе Брестской области Беларуси, пока не могут быть транспортированы в Украину.

Об этом он сказал в эфире телеканала «112 Украина», передают Українські Новини.

«По последним данным, из того, что говорят врачи, пока что детей нельзя транспортировать. Я думаю, что когда поздно ночью наши врачи приедут туда, они будут на месте вместе с врачами Брестской областной больницы решать вопрос, когда их можно будет транспортировать. Пока что брестские врачи говорят, что транспортирование детей в таком состоянии невозможно», - сказал он.

По его словам, двое пострадавших детей находятся в тяжелом состоянии.

Кулеба отметил, что часть семей этих детей добрались в Беларусь самостоятельно, а часть из них выехала туда сегодня.

По словам омбудсмена, там семьи пострадавших детей будут обеспечены местами для проживания.

«Водитель сейчас задержан, он находится под стражей, решаются вопросы относительно надлежащего оформления документов водителем, была ли лицензия на этот автомобиль. Есть сомнения насчет того, правильно ли был оформлен транспорт для перевозки пассажиров», - добавил он.

Право ДТП в Беларуси
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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