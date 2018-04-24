ДТП с детьми в Беларуси: мать пострадавшего мальчика рассказала об обстоятельствах поездки Дети, попавшие в жуткую аварию вблизи Бреста в Беларуси, не были членами футбольной команды, а ехали в Польшу с туристической целью, правда, в программе был товарищеский футбольный матч.

Все ребята были из разных городов Сумской области. Об этом рассказала жительница Сум Людмила Каравай - мать одного из мальчиков, который пострадал в результате страшной аварии. По ее словам, о трагедии ей сообщили в 16.00 13 мая, а уже в 5.00 на следующий день она была в Бресте. 14-летний сын женщины сейчас находится в очень тяжелом состоянии (черепно-мозговая травма) в реанимации Брестской областной больницы и является нетранспортабельным, сообщает канал 24.

"Поездка в Польшу была туристической, ее организовали для школьников из Сумской области. Поехали дети из одной области, но из разных школ. Даже из разных городов. В программе был товарищеский матч, отсюда и появилась везде информация о том, что дети - футболисты", - отметила Людмила. В то же время она добавляет, что водитель автобуса, на котором ехал и ее сын, сейчас находится в Следственном комитете и после ДТП в госпитализации не нуждался. "Почему водитель выбрал маршрут через Беларусь? Они решили объехать платную дорогу, которая идет по Польше", - констатировала мать пострадавшего ребенка.

В Брест приехали родители всех пострадавших, кроме родственников погибшего мальчика. Сколько они здесь пробудут, неизвестно.

Напомним, страшная авария произошла 13 мая вблизи Бреста. Автобус с детьми врезался в автопогрузчик. В результате погиб 12-летний мальчик, еще один - в коме, пятеро - в тяжелом состоянии. Родители и родные пострадавших детей сейчас находятся в Бресте в больнице, где медики борются за жизнь школьников. Тело погибшего мальчика из-за рубежа доставят специализированным самолетом.