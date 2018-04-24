На Сумщине неизвестный наехал на столб и скрылся с места аварии

По данным инспектора сектора по безопасности дорожного движения Шосткинского отдела полиции Романа Кулика, ДТП произошло сегодня, 14 мая, около 17:30 в селе Богданка Шосткинского района. Автомобиль, двигаясь со стороны села Пироговка в направлении Шостки, ударился в электроопору и повредил ее. Столб фактически повис на проводах. С места ДТП водитель на авто скрылся, пишет Шостка.info.
Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению автомобиля и скрывшегося водителя. По словам очевидцев, авто — ВАЗ-2108 или ВАЗ-2109 бежевого цвета. Вероятно, вследствие ДТП, машина имеет повреждения передней части.
Всех, кто что-либо видел или знает о месте нахождения разыскиваемого авто и водителя, просят сообщить в полицию по тел.: 2-14-47 (дежурная часть), 2-14-65 (телефон доверия), 050-327-91-48 или «102».
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