Геращенко назвал сумских копов, избивавших пьяного, уродами

Свое мнение он высказал на своей странице в Фейсбуке.
«За последние три года мы набрали 15 тысяч патрульных полицейских через открытые конкурсы в большую семью новых полицейских. Но в большой семье не без уродов», - пишет политик. По его словам, тысячи патрульных, смотря на это видео, не одобряют действия этих копов.
«Им не место в патрульной полиции», - подчеркнул Геращенко.
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