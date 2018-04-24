Геращенко назвал сумских копов, избивавших пьяного, уродами Народный депутат Антон Геращенко раскритиковал поведение полицейских в Сумах, которые издевались над мужчиной.

Свое мнение он высказал на своей странице в Фейсбуке.

«За последние три года мы набрали 15 тысяч патрульных полицейских через открытые конкурсы в большую семью новых полицейских. Но в большой семье не без уродов», - пишет политик. По его словам, тысячи патрульных, смотря на это видео, не одобряют действия этих копов.

«Им не место в патрульной полиции», - подчеркнул Геращенко.