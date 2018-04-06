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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:27124

Пьяный роменчанин надругался над государственными флагами Украины

Полиция открыла уголовное производство в отношении мужчины, который изуродовал семь государственных флагов.

Сообщение о том, что неизвестный мужчина в центре Ромен ломает государственные флаги, установленные возле памятника Тараса Шевченко, в дежурную часть местного райотдела поступило около полуночи.

«Сотрудники полиции немедленно выехали на вызов, однако злоумышленник уже успел покинуть место происшествия. Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители уже на следующий день выяснили его личность - это оказался ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений 36-летний местный житель, - комментирует событие заместитель начальника ГУНП Олег Григоров. - Мужчину нашли и опросили. Он не отрицает своей причастности к надругательству над государственными флагами».

Подозреваемый объясняет: будучи пьяным, возвращался поздно ночью домой, и по дороге обратил внимание на флаги, установленные к майским праздникам. Презирая Украину как государство, он выломал флаги с подставок и бросил их на асфальт, после чего спокойно направился домой.

Сейчас в полиции уже открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 338 УК Украины (надругательство над государственными символами), также решается по уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит немалый штраф или до 6 месяцев ареста, или до 3-х лет заключения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Надругательство над флагом Ромны
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