В Шостке полиция искала похищенные вещи, а нашла самогон и брагу

Участковым офицерам полиции Шостки стала известна информация, что одна из жительниц Шостки может хранить дома похищенные вещи. Правоохранители не стали медлить и посетили 55-летнюю женщину с санкционированным обыском.
«Во время необходимых следственных действий наши сотрудники обнаружили и изъяли 80 литров браги и пять с половиной литров самогона, которые были уничтожены - рассказывает Виталий Ерохов, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Похищенных вещей по месту жительства женщины не найдено».
В свое оправдание хозяйка квартиры рассказывает, что самодельную водку изготавливала для собственных нужд.
Сейчас в отношении женщины полицейские составили административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления». Санкция этой статьи предусматривает от 51 до 170 гривен штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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