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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1040

В Шостке полиция искала похищенные вещи, а нашла самогон и брагу

80 литров браги и 5,5 литров самогона изъяли участковые офицеры полиции во время санкционированного обыска по месту жительства 55-летней жительницы Шостки.

Участковым офицерам полиции Шостки стала известна информация, что одна из жительниц Шостки может хранить дома похищенные вещи. Правоохранители не стали медлить и посетили 55-летнюю женщину с санкционированным обыском.

«Во время необходимых следственных действий наши сотрудники обнаружили и изъяли 80 литров браги и пять с половиной литров самогона, которые были уничтожены - рассказывает Виталий Ерохов, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Похищенных вещей по месту жительства женщины не найдено».

В свое оправдание хозяйка квартиры рассказывает, что самодельную водку изготавливала для собственных нужд.

Сейчас в отношении женщины полицейские составили административный протокол по ст. 176 КУоАП «Изготовление, хранение самогона и аппаратов для его изготовления». Санкция этой статьи предусматривает от 51 до 170 гривен штрафа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Самогон Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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