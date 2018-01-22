На Сумщине будут сдавать ВНО почти 9300 выпускников Об этом во время видеоселекторного совещания с районами сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова.

«С 22 мая по 13 июня в области будет проходить внешнее независимое оценивание. На Сумщине на ВНО зарегистрировалось 9297 человек, из них выпускников учреждений общего среднего образования - 4642, учащихся учреждений профтехобразования - 1531, студентов, слушателей вузов - 2279 и выпускников предыдущих лет - 845», - отметила куратор областной области образования.

По словам заместителя директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Натальи Русановой, главным условием проведения ВНО безопасные условия и сохранения жизни и здоровья его участников.

«Мы имеем в этом году несколько вызовов по проведению внешнего независимого оценивания, в частности, то, что по сравнению с прошлыми годами, количество участников ВНО выросла почти в полтора раза. Ведь участниками ВНО в этом году становятся и выпускники учреждений профтехобразования и вузов I и II уровней аккредитации, - говорила она. - Также пока внешнее независимое оценивание - это оценка не только поступающих в высшие учебные заведения, но и выпускников школ для государственной итоговой аттестации. Кроме того, вызовом является и новый формат задач по иностранному языку - аудирование, и этот процесс должен быть обеспечен соответствующей техникой.

Наталья Русанова подчеркнула, что в прошлые годы Сумщина была одной из лучших по организации и проведению ВНО.