Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:55158

На Сумщине будут сдавать ВНО почти 9300 выпускников

Об этом во время видеоселекторного совещания с районами сообщила директор Департамента образования и науки облгосадминистрации Виктория Гробова.

«С 22 мая по 13 июня в области будет проходить внешнее независимое оценивание. На Сумщине на ВНО зарегистрировалось 9297 человек, из них выпускников учреждений общего среднего образования - 4642, учащихся учреждений профтехобразования - 1531, студентов, слушателей вузов - 2279 и выпускников предыдущих лет - 845», - отметила куратор областной области образования.

По словам заместителя директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Натальи Русановой, главным условием проведения ВНО безопасные условия и сохранения жизни и здоровья его участников.

«Мы имеем в этом году несколько вызовов по проведению внешнего независимого оценивания, в частности, то, что по сравнению с прошлыми годами, количество участников ВНО выросла почти в полтора раза. Ведь участниками ВНО в этом году становятся и выпускники учреждений профтехобразования и вузов I и II уровней аккредитации, - говорила она. - Также пока внешнее независимое оценивание - это оценка не только поступающих в высшие учебные заведения, но и выпускников школ для государственной итоговой аттестации. Кроме того, вызовом является и новый формат задач по иностранному языку - аудирование, и этот процесс должен быть обеспечен соответствующей техникой.

Наталья Русанова подчеркнула, что в прошлые годы Сумщина была одной из лучших по организации и проведению ВНО.

Общество ВНО
view counter

По тематике

10.05.2018 10:29

В Сумах в этом году будет работать 19 пунктов ВНО

Горуправление образования и науки доводит до сведения классных руководителей, выпускников и их родителей перечень учебных заведений города, на базе которых...

28.03.2018 11:04

Сумская классическая гимназия - в сотне лучших школ Украины

Коммунальное учреждение «Сумская классическая гимназия» Сумского городского совета попала в рейтинг «100 лучших школ Украины», составленного экспертами журнала «Фокус»....

22.02.2018 12:30

Регистрация для участия в ВНО только при наличии карточки налогоплательщика

Налоговики просят сумчан заблаговременно позаботиться о получении карточки налогоплательщика для школьников, которые будут регистрироваться для участия во ВНО....

20.02.2018 15:11

С 6 февраля до 19 марта продолжается регистрация на основной сессии ВНО

О подготовке к проведению внешнего независимого оценивания в Сумской области доложила на аппаратном совещании в облгосадминистрации директор Департамента образования и...

Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего
22.01.2018 18:15

Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего

Участие в пробном ВНО - процедура добровольная и платная: для абитуриентов Сумской области стоимость прохождения пробного внешнего независимого оценивания (за...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.