На Сумщине завершен сев ранних зерновых и зернобобовых культур

Фактически под эти культуры посеяны 65,2 тыс. га, или 104% к прогнозу. В том числе площадь под ярым ячменем составляет 41,2 тыс. га или 104% к прогнозируемjq, овсом - 11,8 тыс. га (98%), горохом - 10,1 тыс. гектаров, или 129%, пшеницей - 2,1 тыс. га (73%). Общая площадь ранних зерновых и зернобобовых культур в текущем году превышает прошлогоднюю на 5,1 тыс. га или 8,5%.
Продолжается сев кукурузы на зерно. Этой культуру засеяны площади 246,3 тыс. га или 70% к прогнозу. Кроме того, подсолнечник посеян на площади 178,0 тыс. га или на 93% к запланированным площадям, сою - 54,3 тыс. га (36%).
Всего сев яровых культур проведен на площади 640,3 тыс. га или 71% к прогнозу, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - 316,5 тыс. га (73%).
Вместе с этим продолжается сев крупяных культур. Так гречихи и проса посеяно 1,6 тыс. га (9%) и 0,35 тыс. га (35%) соответственно.
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