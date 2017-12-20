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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22159

На Сумщине завершен сев ранних зерновых и зернобобовых культур

Аграрии Сумщины завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур.

Фактически под эти культуры посеяны 65,2 тыс. га, или 104% к прогнозу. В том числе площадь под ярым ячменем составляет 41,2 тыс. га или 104% к прогнозируемjq, овсом - 11,8 тыс. га (98%), горохом - 10,1 тыс. гектаров, или 129%, пшеницей - 2,1 тыс. га (73%). Общая площадь ранних зерновых и зернобобовых культур в текущем году превышает прошлогоднюю на 5,1 тыс. га или 8,5%.

Продолжается сев кукурузы на зерно. Этой культуру засеяны площади 246,3 тыс. га или 70% к прогнозу. Кроме того, подсолнечник посеян на площади 178,0 тыс. га или на 93% к запланированным площадям, сою - 54,3 тыс. га (36%).

Всего сев яровых культур проведен на площади 640,3 тыс. га или 71% к прогнозу, в том числе яровых зерновых и зернобобовых культур - 316,5 тыс. га (73%).

Вместе с этим продолжается сев крупяных культур. Так гречихи и проса посеяно 1,6 тыс. га (9%) и 0,35 тыс. га (35%) соответственно.

Экономика Сельское хозяйство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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