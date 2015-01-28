Молодь запрошують на «День кар’єри» у Сумах

Час проведення з 10:00 до 14:30 в Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).
Захід має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі. Під час заходу молодь міста Суми зможе отримати інформацію та практичні знання, що знадобляться у професійній діяльності, дізнатися про ситуацію на ринку праці, про наявні вакансії європейських та українських компаній, що працюють в Україні, можливості навчання і стажування за кордоном, а також отримати консультації від представників комерційних компаній та неурядових організацій.
Почесними гостями заходу будуть:
Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні;
Бенедикт Херрманн, Перший секретар, експерт з питань політики децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в Україні.
В рамках заходу відбудеться цікава панельна дискусія на тему: «Практика та/або робота в (інституціях) ЄС: міфи та реальність».
Усі учасники зможуть безкоштовно відвідати тренінги для розвитку навиків, важливих для професіонального зростання:
• Тренінг 1: «Як отримати стипендію на навчання за програмами Еразмус+. Кроки подачі успішної заявки на програму Еразмус+. Резюме по-європейськи: europass та мотиваційний лист».
• Тренінг 2: «Волонтерство як крок до кар’єри».
• Тренінг 3: «Безпечне працевлаштування за кордоном: пакуємо валізу - убезпечуємо себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми»
Для школярів буде проведено «Брейн-ринг на європейську тематику»
За додатковою інформацією звертайся до Інформаційного центру ЄС в м. Суми за телефоном (099) 976-37-60
«День кар’єри ЄС» у м. Суми є заходом, що проводиться Інформаційним центром ЄС у м. Суми, в рамках проекту “Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні”, який фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується Громадською організацією “Фундація “Відкрите суспільство”. Більше про проект на сайті: http://euroquiz.org.ua.
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