Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1421

Молодь запрошують на «День кар’єри» у Сумах

16 травня у Сумах відбудеться інформаційний захід «День кар'єри ЄС».

Час проведення з 10:00 до 14:30 в Конгрес-центр СумДУ (вул. Покровська, 9/1).

Захід має на меті ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання та кар’єрні можливості для молоді у європейському вимірі. Під час заходу молодь міста Суми зможе отримати інформацію та практичні знання, що знадобляться у професійній діяльності, дізнатися про ситуацію на ринку праці, про наявні вакансії європейських та українських компаній, що працюють в Україні, можливості навчання і стажування за кордоном, а також отримати консультації від представників комерційних компаній та неурядових організацій.

Почесними гостями заходу будуть:

Вікторія Давидова, радник з питань преси та інформації Представництва ЄС в Україні;

Бенедикт Херрманн, Перший секретар, експерт з питань політики децентралізації, секторної реформи, Представництво Європейського Союзу в Україні.

В рамках заходу відбудеться цікава панельна дискусія на тему: «Практика та/або робота в (інституціях) ЄС: міфи та реальність».

Усі учасники зможуть безкоштовно відвідати тренінги для розвитку навиків, важливих для професіонального зростання:

• Тренінг 1: «Як отримати стипендію на навчання за програмами Еразмус+. Кроки подачі успішної заявки на програму Еразмус+. Резюме по-європейськи: europass та мотиваційний лист».

• Тренінг 2: «Волонтерство як крок до кар’єри».

• Тренінг 3: «Безпечне працевлаштування за кордоном: пакуємо валізу - убезпечуємо себе від потрапляння в ситуацію торгівлі людьми»

Для школярів буде проведено «Брейн-ринг на європейську тематику»

За додатковою інформацією звертайся до Інформаційного центру ЄС в м. Суми за телефоном (099) 976-37-60

«День кар’єри ЄС» у м. Суми є заходом, що проводиться Інформаційним центром ЄС у м. Суми, в рамках проекту “Інформаційна підтримка молоді та мереж ЄС в Україні”, який фінансується Представництвом Європейського Союзу та виконується Громадською організацією “Фундація “Відкрите суспільство”. Більше про проект на сайті: http://euroquiz.org.ua.

Общество День карьеры ЕС
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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