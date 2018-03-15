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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54146

На Лебединщине открыли мемориальную доску герою-земляку

В с. Каменное Лебединского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски бывшему бойцу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» Александра Прошкина, который героически погиб в результате столкновения ВСУ с вражеской ДРГ и минометного обстрела в районе с. Майское Донецкой области на Светлодарской дуге 8 декабря прошлого года.

Глава районного совета Василий Калита, глава райгосадминистрации Виктор Химич, военный комиссар Лебединского объединенного городского военного комиссариата Роман Перекрестов, а также бойцы отдельной воинской части 27 Сумского реактивного артиллерийского полка и жители села собрались, чтобы почтить светлую память героя.

Представители духовенства произвели панихиду по погибшим воином. После чего состоялось возложение цветов к сельскому клубу, где на стене и была установлена мемориальная доска, сообщает сайт облсовета.

Общество Лебединский район Мемориальная доска Погибший в АТО
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