На Лебединщине открыли мемориальную доску герою-земляку

Глава районного совета Василий Калита, глава райгосадминистрации Виктор Химич, военный комиссар Лебединского объединенного городского военного комиссариата Роман Перекрестов, а также бойцы отдельной воинской части 27 Сумского реактивного артиллерийского полка и жители села собрались, чтобы почтить светлую память героя.
Представители духовенства произвели панихиду по погибшим воином. После чего состоялось возложение цветов к сельскому клубу, где на стене и была установлена мемориальная доска, сообщает сайт облсовета.
На Сумщине разоблачен сотрудник лесхоза, из-за злоупотребления служебным положением которого государству нанесено почти полмиллиона убытков....
На Сумщине продолжается полицейская операция «Оружие и взрывчатка»....
На фронте погиб 19-летний конотопчанин, который имел позывной «Дилли»....
В сентябре 2016 года Государственной экологической инспекцией в Сумской области была проведена внеплановая проверка по соблюдению требований природоохранного законодательства Лебединским...
14 марта в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в с. Бишкинь...