На Лебединщине открыли мемориальную доску герою-земляку В с. Каменное Лебединского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски бывшему бойцу 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» Александра Прошкина, который героически погиб в результате столкновения ВСУ с вражеской ДРГ и минометного обстрела в районе с. Майское Донецкой области на Светлодарской дуге 8 декабря прошлого года.

Глава районного совета Василий Калита, глава райгосадминистрации Виктор Химич, военный комиссар Лебединского объединенного городского военного комиссариата Роман Перекрестов, а также бойцы отдельной воинской части 27 Сумского реактивного артиллерийского полка и жители села собрались, чтобы почтить светлую память героя. Представители духовенства произвели панихиду по погибшим воином. После чего состоялось возложение цветов к сельскому клубу, где на стене и была установлена мемориальная доска, сообщает сайт облсовета.