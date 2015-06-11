На Сумщине 9 человек заболели клещевым боррелиозом

Начиная с 2000 года на территории области начали регистрироваться единичные случаи заболевания населения клещевым Лайм-борелиозом.
Как и большинство природно-очаговых инфекций от человека к человеку болезнь не передается. Профилактика от нападения клещей заключается в соблюдении мер индивидуальной защиты.
При клещевом боррелиозе преимущественно поражаются кожа, нервная система, опорно-двигательный аппарат и сердце. Недолеченное заболевание может перейти в хроническую форму, часто становясь причиной снижения работоспособности и даже инвалидности.
Для клещевого боррелиоза характерна весенне-летняя сезонность заражения, обусловленная высокой активностью иксодовых клещей в этот период.
Уже через 4 месяца текущего года в лечебно-профилактические учреждения области за медицинской помощью по поводу присасывания клещей обратилось 124 человека, но определенное количество людей удаляет клещей самостоятельно и в медицинское учреждение за консультацией к врачу-инфекционисту не обращаются. Подтвержден диагноз клещевого Лайм-боррелиоз у 9 человек.
При укусе клещом следует обратиться к врачу-инфекционисту, а для снятия клеща с тела человека - к травматологу или хирургу!
Удаленного клеща нужно исследовать на признаки зараженности боррелиями.
Определение инфицированности боррелиями клеща проводит лаборатория особо опасных инфекций ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины» (тел. (0-542) 25 -11 - 45).
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