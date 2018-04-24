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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3020

Полиция Сумщины раскрыла четыре кражи

С начала нынешнего года на территории Сумской области было совершено 1037 краж чужого имущества, из которых 682 уже раскрыты полицией.

За прошедшие сутки правоохранители установили личности четырех злоумышленников, совершивших кражи денег, изделий из металла и другого имущества.

В Тростянецкий отдел полиции с заявлением о преступлении обратился местный житель. Как выяснилось, после пребывания у него дома в гостях знакомой, он обнаружил пропажу денег в сумме 870 гривен. В ходе непродолжительных следственных мероприятий, полицейские быстро выяснили, что именно 33-летняя женщина и совершившила кражу денег. Часть похищенных средств полиция изъяла и вернула владельцу.

В Лебедине работники полиции установили, что 31-летняя жительница города, проживая в многоэтажке, осуществляла уход за больной соседкой по подъезду, и, имея свободный доступ к ее вещам, понемногу похищала с чужой банковской карточки деньги и присваивала их.

В селе Мошенка Ахтырского района, полицейские задержали местного жителя за кражу из частного домохозяйства. Установлено, что 38-летний мужчина, снимая для проживания дом у местного жителя, распорядился чужим имуществом как своим, и похитил из дома металлическую плиту печного отопления, планируя сдать ее на металлолом.

В Серединобудском районе местная полиция задержала 40-летнего мужчину, который ночью проник в нежилой дом жительницы села Стягайловка и похитил оттуда две медали времен СССР и ковер.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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