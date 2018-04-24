Полиция Сумщины раскрыла четыре кражи

За прошедшие сутки правоохранители установили личности четырех злоумышленников, совершивших кражи денег, изделий из металла и другого имущества.
В Тростянецкий отдел полиции с заявлением о преступлении обратился местный житель. Как выяснилось, после пребывания у него дома в гостях знакомой, он обнаружил пропажу денег в сумме 870 гривен. В ходе непродолжительных следственных мероприятий, полицейские быстро выяснили, что именно 33-летняя женщина и совершившила кражу денег. Часть похищенных средств полиция изъяла и вернула владельцу.
В Лебедине работники полиции установили, что 31-летняя жительница города, проживая в многоэтажке, осуществляла уход за больной соседкой по подъезду, и, имея свободный доступ к ее вещам, понемногу похищала с чужой банковской карточки деньги и присваивала их.
В селе Мошенка Ахтырского района, полицейские задержали местного жителя за кражу из частного домохозяйства. Установлено, что 38-летний мужчина, снимая для проживания дом у местного жителя, распорядился чужим имуществом как своим, и похитил из дома металлическую плиту печного отопления, планируя сдать ее на металлолом.
В Серединобудском районе местная полиция задержала 40-летнего мужчину, который ночью проник в нежилой дом жительницы села Стягайловка и похитил оттуда две медали времен СССР и ковер.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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