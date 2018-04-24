ДТП в Беларуси: новости с места событий

«Ночью около 3 приехали сегодня в Брест. Рано утром заехали в консульство Украины и в общежитие, где расселили родителей пострадавших детей.
Белорусской стороной для детей и родителей все организовано на высшем уровне. Родителей бесплатно разместили в современном общежитии, помогают местные жители.
Консульство Украины в Бресте с первых часов контролирует все процессы и осуществляет координацию между родителями, местными властями, врачами, МИДом и Минздравом.
После общежитии вместе с родителями поехали в Брестскую областную больницу, где находятся все пострадавшие дети.
Родителям передали собранные в Украине средства, которые они сами распределили в зависимости от необходимости и тяжести состояния. На карты родителей тоже приходит помощь. Они очень просили поблагодарить всех, кто откликнулся на их горе.
Переговорили с заведующей реанимационным отделением. Очень квалифицированная и профессиональная врач. Она сообщила подробно состояние каждого из пострадавших, затем вместе с родителями мы навестили всех ребят.
Состояние двоих, Сергея и Ильи, оценивается как средней тяжести, их уже из реанимации перевели в нейрохирургическое отделение. Они общаются и рассказывают о поездке.
Четверо сейчас находятся в тяжелом состоянии в реанимации, двое из которых, Андрей и Платон, тяжелые, находятся в медикаментозной коме и на искусственной вентиляции легких.
Артему и Михаилу уже немножко лучше, выполнены все необходимые операции.
Платона после успешных операций сегодня, скорее всего, начнут выводить из состояния седации и будут пробовать переводить на естественное дыхание.
Состояние Андрея стабильно тяжелое.
Вчера заместитель министра здравоохранения Беларуси лично был в Бресте по поводу лечения наших ребят. Они обеспечены за счет белорусской стороны всем необходимым лечением и медикаментами.
Глава Сумской областной государственной администрации Николай Клочко постоянно интересуется состоянием ребят и актуальной ситуацией.
Сегодня встретились с главным врачом областной больницы Бреста Карпицким Александром и заместителем председателя Брестского облисполкома Олегом Величко. Они заверили, что будут лечить ребят, сколько нужно и как нужно.
От себя хочу сказать, что здесь действительно высокий уровень оказания медицинской помощи и материальной базы больницы.
Царство небесное Владу, спецавтомобиль с родителями везет его домой, машина около 14.00 пересекла границу с Украиной в Волынской области.
Если не будет угрозы жизни и здоровью детей, по поручению руководства государства, в случае необходимости будет предоставлен необходимый транспорт, в т.ч. и воздушный.
Спасибо всем кто помогал и помогает. Родители и дети это очень ценят и ваше внимание к их беде им очень нужна!», - написал Д.Живицкий в Фейсбуке.
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