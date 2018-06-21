На Сумщине ловят наркоаграриев На Сумщине продолжаются оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Мак».

Такие меры полиция проводит с целью выявления и уничтожения незаконных посевов наркосодержащих растений мака и конопли, перекрытия каналов поступления наркосредств к потребителям и недопущения утечки в незаконный оборот наркосырья растительного происхождения.

Так, в Ахтырке внимание полицейских привлек водитель скутера, который по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили. Подозрения подтвердились. Более того, мужчина перевозил запрещенные наркосодержащие растения: 74 растения снотворного мака и около двух килограммов зеленых стеблей растений и маковых головок.

А вот в Великописаревском районе, участковые нашли 43-летнего местного жителя, который на собственном приусадебном участке выращивал коноплю. При осмотре его домохозяйства обнаружили и марихуану, уже готовую к употреблению.

Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные производства. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Полицейские еще раз напоминают, что за незаконный посев снотворного мака или конопли наступает административная и уголовная ответственность. И обращаются к жителям Сумщины с просьбой предоставлять в отделы полиции информацию об известных фактах незаконного посева и выращивания растений снотворного мака или конопли, поскольку незаконные действия, связанные с культивированием наркосодержащих растений - первая причина распространения такого негативного социального явления, как наркомания, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.