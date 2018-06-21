Сумские копы остановили водителя под кайфом

Во время патрулирования улицы Белопольское шоссе стражи порядка заметили мужчину, который двигался на мопеде Suzuki с нарушением ПДД. Во время проверки документов выяснилось, что 22-летний водитель не имеет права на управление данным видом транспортных средств, в то же время гражданин имел явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей сумчанин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.
В дальнейшем инспекторы заметили, что мужчина очень нервничает и хочет что-то выбросить из кармана. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.
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