Сумские копы остановили водителя под кайфом Патрульные обнаружили водителя с признаками опьянения, который имел при себе бумажный сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Во время патрулирования улицы Белопольское шоссе стражи порядка заметили мужчину, который двигался на мопеде Suzuki с нарушением ПДД. Во время проверки документов выяснилось, что 22-летний водитель не имеет права на управление данным видом транспортных средств, в то же время гражданин имел явные признаки наркотического опьянения. В присутствии двух свидетелей сумчанин отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Стражи порядка составили на водителя административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

В дальнейшем инспекторы заметили, что мужчина очень нервничает и хочет что-то выбросить из кармана. Во время проведения поверхностной проверки полицейские обнаружили у него бумажный сверток с веществом растительного происхождения, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку.