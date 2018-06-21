В Тростянце завершились биатлонные соревнования

В последний день юные биатлонисты ездили не лыжероллерах (впервые в Тростянце).
Результаты:
Младшие девушки, 6 км
1. Дарья Скрябина (Киев)
2. Ксения Кравченко (Сумская)
3. Екатерина Мурза (Сумская)
Младшие юноши, 7,5 км
1. Чорнобай Антон (Харьковская) 23:04,3
2. Саврацкий Дмитрий (Сумская) + 1:01,0
3. Суровцов Владислав (Сумская) +2:00,3
Средние девушки, 7,5 км
1. Татьяна Продан (Сумская) 23,48,1
2. Юлия Костюк (Черниговская) +1:43,7
3. Ева Мартыненко (Сумская) +1:54,0
Средние юноши, 10 км
1. Степан Кинаш (Харьковская) 28:22,6
2. Владислав Новицкий (Киевская) + 41,9
3. Александр Родителев (Сумская) + 56,2
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