Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 13:48233

В Тростянце завершились биатлонные соревнования

Сегодня, 12 июля, в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко.

В последний день юные биатлонисты ездили не лыжероллерах (впервые в Тростянце).

Результаты:

Младшие девушки, 6 км

1. Дарья Скрябина (Киев)

2. Ксения Кравченко (Сумская)

3. Екатерина Мурза (Сумская)

Младшие юноши, 7,5 км

1. Чорнобай Антон (Харьковская) 23:04,3

2. Саврацкий Дмитрий (Сумская) + 1:01,0

3. Суровцов Владислав (Сумская) +2:00,3

Средние девушки, 7,5 км

1. Татьяна Продан (Сумская) 23,48,1

2. Юлия Костюк (Черниговская) +1:43,7

3. Ева Мартыненко (Сумская) +1:54,0

Средние юноши, 10 км

1. Степан Кинаш (Харьковская) 28:22,6

2. Владислав Новицкий (Киевская) + 41,9

3. Александр Родителев (Сумская) + 56,2

Спорт Биатлон Летний биатлон Тростянец
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах

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