В Тростянце завершились биатлонные соревнования Сегодня, 12 июля, в Тростянце завершились Всеукраинские соревнования по летнему биатлону памяти спортивного журналиста Александра Мащенко.

В последний день юные биатлонисты ездили не лыжероллерах (впервые в Тростянце). Результаты: Младшие девушки, 6 км 1. Дарья Скрябина (Киев) 2. Ксения Кравченко (Сумская) 3. Екатерина Мурза (Сумская) Младшие юноши, 7,5 км 1. Чорнобай Антон (Харьковская) 23:04,3 2. Саврацкий Дмитрий (Сумская) + 1:01,0 3. Суровцов Владислав (Сумская) +2:00,3 Средние девушки, 7,5 км 1. Татьяна Продан (Сумская) 23,48,1 2. Юлия Костюк (Черниговская) +1:43,7 3. Ева Мартыненко (Сумская) +1:54,0 Средние юноши, 10 км 1. Степан Кинаш (Харьковская) 28:22,6 2. Владислав Новицкий (Киевская) + 41,9 3. Александр Родителев (Сумская) + 56,2