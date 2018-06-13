Сумчане перечислили на армию почти 16 млн гривен

Это почти на 3 млн грн превышает сумму уплаты аналогичного периода прошлого года.
Налоговики напоминают, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 года как дополнительный источник финансирования и поддержки украинских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения АТО. Ставка сбора составляет 1,5% от доходов, подлежащих налогообложению. Плательщиками являются физические лица - резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика. Налоговыми агентами по уплате военного сбора являются все налогоплательщики за исключением плательщиков единого налога.
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