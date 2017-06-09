В Сумах ищут волонтеров в «Город профессий»

Фестиваль «Город профессий» - международный проект, который уже пятый год реализуется в Украине.
Те, кто хочет приобщиться к мероприятию в качестве волонтеров, могут обратиться по телефону: (096) 0878775.
В субботу, 14 июня, сумчан будут ждать в парке им. И.Н. Кожедуба, где откроется «Город профессий»....
В субботу, 14 июня, сумчан будут ждать в парке им. И.Н. Кожедуба, где откроется «Город профессий»....
Давно хотів бути волонтером? Не знаєш з чого почати? Або маєш бажання більше дізнатися про волонтерський рух у Сумах? Ласкаво...
Сегодня, 9 июня, в Сумской мэрии прошло собеседование кандидатов на должность директора Центра досуга молодежи....
Сегодня, 9 июня, в мэрии проходит собеседование с кандидатами на должность директора Центра досуга молодежи....