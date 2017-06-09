В Сумах ищут волонтеров в «Город профессий» Городской центр досуга молодежи ищет волонтеров, которые будут работать в эту субботу в «Городе профессий».

Фестиваль «Город профессий» - международный проект, который уже пятый год реализуется в Украине. Те, кто хочет приобщиться к мероприятию в качестве волонтеров, могут обратиться по телефону: (096) 0878775.