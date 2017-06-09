Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 15:00285

В Сумах ищут волонтеров в «Город профессий»

Городской центр досуга молодежи ищет волонтеров, которые будут работать в эту субботу в «Городе профессий».

Фестиваль «Город профессий» - международный проект, который уже пятый год реализуется в Украине.

Те, кто хочет приобщиться к мероприятию в качестве волонтеров, могут обратиться по телефону: (096) 0878775.

Досуг Волонтеры Город профессий Сумской городской центр досуга молодежи
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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