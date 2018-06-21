14-летний подросток ограбил 7-летнюю девочку В Шостке полиция разоблачила грабителя малолетней девочки.

О том, что ее дочку ограбили, в полицию сообщила мать. Она предположила, что золотую цепочку и крестик мог снять с ее 7-летней дочери парень, который с ней играл в местном парке.

«По описаниям заявительницы течение часа мы разыскали подозреваемого. Им оказался 14-летний подросток, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Он во всем признался. Говорит, отвлекая девочку, он снял с нее украшения и потом их продал. Деньги планировал потратить на развлечения. Потому что, как отметил, «родители недостаточно его финансировали».

Во время беседы с родителями уличенного в преступлении подростка, последние были шокированы и не понимали причины такого его поступка.

Правоохранители изъяли у несовершеннолетнего подозреваемого деньги за проданные ювелирные изделия.

В полиции открытое уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж». Согласно действующему законодательству желание «развлечься» таким образом может теперь стоить семье уплаты большого штрафа или даже конкретного лишения свободы юноше на срок до четырех лет. Окончательное наказание парню определит суд.