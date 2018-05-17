В Сумах ограничат движение транспорта из-за ночных бегунов В ближайшее воскресенье в Сумах ограничат движение транспорта.

В связи с проведением массовых мероприятий в воскресенье, 15 июля, в центре города ограничат движение транспорта.

Об этом говорится в распоряжении городского головы Александра Лысенко.

В документе указано, что с 20:00 до 23:00 транспорт не будет курсировать по пер. Терезова (от перекрестка «ул. Воскресенская - пер. Терезова» до перекрестка «пер. Терезова - ул. Соборная»), по ул. Воскресенской (от перекрестка «ул. Воскресенская - пер. Терезова» до перекрестка «ул. Воскресенская - ул. Кооперативная - ул. Набережная р. Сумка»), по ул. Набережная р. Сумка (от перекрестка «ул. Воскресенская - ул. Кооперативная - ул. Набережная р. Сумка» до перекрестка «ул. Набережная р. Сумка - пр-т Шевченко - ул. Героев Сумщины»).

В это время пройдет Ночной забег от Sumy Running Club.