Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью - 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью составит 16-18 С, днем - 27-29 С.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 23 июня по г. Сумы и области в течение суток ожидается кратковременный дождь и...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 22 июня по г. Сумф и области ожидаются: гроза, сильный дождь, местами град и...