Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 13 июля, в Сумах и области ожидается гроза.

Ночью и днем переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью - 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 16-18 С, днем - 27-29 С.