Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 16:21351

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу, 13 июля, в Сумах и области ожидается гроза.

Ночью и днем переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, ночью - 3-8 м/с, днем - 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 16-18 С, днем - 27-29 С.

Общество Прогноз погоды
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах

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