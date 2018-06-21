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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 08:10181

Сумчанка обокрала магазин бытовой химии на Полтавщине

Из магазина в Зеньковском районе 35-летняя сумчанка наворовала духов и средств гигиены на сумму более 2000 гривен

В Зеньковское отделение полиции от администрации одного из местных магазинов поступил вызов о краже бытовой химии, пресс-служба полиции Полтавщины.

По словам заявителей, неизвестные вынесли из магазина духи, средства гигиены и моющие средства на общую сумму более 2000 гривен.

Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленницу, которой оказалась 35-летняя ранее не судимая жительница Сумской области.

Похищенные вещи полицейские изъяли, а по данному факту открыли уголовное производство по части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Право Кража Полтавская область
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