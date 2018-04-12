На Сумщине откроют «агрошколу» для безработных Областная служба занятости выступила с инициативой создать в селе Хоружевка Недригайловского района первую в Украине «агрошколу».

Существовать она будет под эгидой службы занятости. Последняя будет заниматься учебным процессом, материально-технической базой, условиями проживания будущих слушателей из числа безработных.

Проект получил поддержку в Государственной службе занятости, которая будет обеспечивать финансирование своеобразной «Агрошколы». Предполагается, что учиться в агрошколе будут не только уроженцы Сумской области, но и все желающие из разных регионов Украины.

- Подобный проект - первый в Украине, которым будет заниматься областная служба занятости. Наши безработные смогут приобрести навыки пчеловода, садовода, мы научим их выращивать клубнику, малину, другие ягоды и фрукты. Хватит ездить за границу. Мы сами способны наладить эффективное выращивание плодов и ягод, которых ждет наш потребитель. Климатические условия Сумщины позволяют выращивать ранние и поздние сорта плодов и ягод. А в перспективе выращивать элитные саженцы на продажу, всячески поощряя людей к занятию собственным бизнесом, - говорит директор областного центра занятости В.Подлесный.

Его слова дополняет заместитель председателя Недригайловской райгосадминистрации Игорь Борисовский:

- Не секрет, что многие наши земляки ездят за границу выращивать именно те сорта плодово-ягодных культур, которые прекрасно культивируются на Сумщине. С помощью службы занятости теперь есть возможность на равных конкурировать с теми же, скажем, поляками. А власть поможет найти рынки сбыта. Местный арендодатель позаботился о помещении для будущей «Агрошколы», в Хоружевке есть замечательный сад, пасека, столовая, квартиры для проживания слушателей.