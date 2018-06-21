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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 09:53173

На Сумщине внук обокрал собственную бабушку

Находясь на испытательном сроке за совершение краж, 26-летний житель Шостки обокрал и собственную бабушку.

В полицию с заявлением о краже 6000 гривен обратилась 68-летняя жительница Шостки. Женщина объяснила правоохранителям, что вечером пошла в гости к дочери, где и заночевала. Вернувшись утром домой, обнаружила разбитое стекло в закрытых на ключ дверях ее комнаты и исчезновение сбережений.

Правоохранители выяснили, что пенсионерка живет с другой дочерью и ранее судимым 26-летним внуком, которые этой ночью были дома. Однако последние свою вину отрицали, мотивируя крепким сном и употреблением алкогольных напитков. Однако участковые выяснили, что внук последние дни активно тратил средства на спиртное и на такси. Это вызвало подозрения, ведь он нигде не работал. Принятыми мерами они доказали именно его причастность к совершению преступления и объявили ему подозрение.

Сейчас правоохранители проводят дальнейшие следственные действия по открытому уголовному производству по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы и предыдущий срок заключения, назначенный судом.

Право Кража Шостка
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